Угрозы отключить воду или электричество за непереданные показания счётчиков мошенники используют для кражи персональных данных и денег. Сообщения рассылают от имени управляющих компаний, ТСЖ и аварийных служб, предупредило Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Жильцу предлагают срочно решить проблему через Telegram-бота. Тот выглядит как государственный сервис, например ГИС ЖКХ, и под предлогом проверки просит указать ФИО, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и номер телефона.

После этого сценарий меняется: человеку приходит поддельное сообщение от имени Роскомнадзора о том, что его сведения якобы перехватили преступники. Получателя подталкивают самостоятельно связаться с лжеспециалистами по предложенной ссылке.

Собранные данные помогают аферистам выглядеть убедительно. Под видом защиты счетов или блокировки кредитов они выманивают коды из СМС, реквизиты карт либо требуют перевести сбережения на «безопасный счёт».

В МВД рекомендуют проверять такие сообщения через банк или управляющую компанию. Номер нужно самостоятельно найти на официальном сайте организации, а не брать из подозрительной рассылки.

Ранее Life.ru рассказывал о мошенничестве под предлогом замены домофона. Аферисты представляются сотрудниками УК и просят назвать код из СМС якобы для регистрации новых ключей, получая таким способом доступ к личным кабинетам.