Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом замены домофона

Звонок о замене домофона или регистрации новых ключей может оказаться попыткой мошенников похитить деньги, предупредил адвокат Антон Пивоваров. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании и под бытовым предлогом выманивают код из СМС для доступа к личным кабинетам.

Доверие они подкрепляют знакомым названием организации и персональными данными собеседника, а затем торопят с решением. Юрист посоветовал не передавать коды подтверждения никому: любые сообщения от банка, госслужбы или УК следует проверять, самостоятельно позвонив по официальному номеру.

Если код уже сообщили, необходимо проверить защищённость соответствующего аккаунта, сменить пароль и завершить подозрительные сеансы. При угрозе доступа к банковскому кабинету нужно незамедлительно связаться с банком.

«Если деньги уже похищены, следует сразу уведомить банк и подать заявление в полицию. Чем быстрее пострадавший отреагирует, тем больше возможностей ограничить дальнейшие противоправные действия», — отметил собеседник РИАМО.