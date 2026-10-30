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Регион
Опубликовано 30 октября, 17:01

Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом замены домофона

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Звонок о замене домофона или регистрации новых ключей может оказаться попыткой мошенников похитить деньги, предупредил адвокат Антон Пивоваров. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании и под бытовым предлогом выманивают код из СМС для доступа к личным кабинетам.

Доверие они подкрепляют знакомым названием организации и персональными данными собеседника, а затем торопят с решением. Юрист посоветовал не передавать коды подтверждения никому: любые сообщения от банка, госслужбы или УК следует проверять, самостоятельно позвонив по официальному номеру.

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Если код уже сообщили, необходимо проверить защищённость соответствующего аккаунта, сменить пароль и завершить подозрительные сеансы. При угрозе доступа к банковскому кабинету нужно незамедлительно связаться с банком.

«Если деньги уже похищены, следует сразу уведомить банк и подать заявление в полицию. Чем быстрее пострадавший отреагирует, тем больше возможностей ограничить дальнейшие противоправные действия», — отметил собеседник РИАМО.

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Ранее МВД предупредило о схеме с несуществующими компенсациями за домашний интернет и использование компьютера. Аферисты звонят от имени Соцфонда или ФНС и просят назвать код из СМС якобы для оформления выплаты. Полученные сведения используют для захвата аккаунта на «Госуслугах».

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Борис Эльфанд
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