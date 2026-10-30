Россиянам обещают деньги за домашний интернет: МВД раскрыло новую схему обмана

В России появилась новая мошенническая схема, связанная с обещаниями компенсаций за использование домашнего интернета и личного компьютера. Аферисты выдают себя за сотрудников государственных ведомств и пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Об этом предупреждает МВД.

Злоумышленники звонят россиянам от имени Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Во время разговора они убеждают собеседника, что ему якобы положена денежная выплата за интернет, использование собственного компьютера либо аренду оборудования для удалённой работы.

Чтобы получить обещанные деньги, человеку предлагают пройти процедуру оформления компенсации. Для этого необходимо продиктовать код из СМС или подтвердить персональные данные через портал «Госуслуги». На самом деле никакой выплаты не существует. Полученные сведения мошенники используют для захвата учётной записи жертвы.

В МВД подчеркнули, что Соцфонд и ФНС не назначают автоматически компенсации за домашний интернет или использование личной техники. Поэтому подобные предложения по телефону должны вызывать подозрения. Ведомство призвало россиян никому не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником государственного учреждения. При сомнениях следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по телефону, указанному на её официальном сайте.