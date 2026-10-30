«Индексация придёт сама»: Россиян предупредили о новой уловке мошенников с пенсиями

Мошенники могут воспользоваться двумя индексациями страховых пенсий в 2027 году, чтобы выманивать у россиян коды от «Госуслуг». Злоумышленники представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают «оформить прибавку» или записаться на перерасчёт, рассказал Life.ru эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн.

По словам эксперта, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды — с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии — с 1 апреля. Мошенники могут использовать каждую такую прибавку как повод для новой волны звонков.

Типичная схема выглядит так: пенсионеру звонят якобы из Социального фонда и предлагают оформить повышение, проверить счёт или записаться на перерасчёт. Затем просят назвать «номер талона» из СМС. На самом деле в сообщении приходит код для входа в аккаунт на «Госуслугах».

С конца лета о такой схеме предупреждают отделения фонда от Воронежа до Югры. В январе пенсия придёт без прибавки, и этот месяц ожидания мошенники объясняют тем, что повышение надо оформить заявлением. Александр Келлерманн эксперт по защите персональных данных

Келлерманн подчеркнул, что подавать заявление для таких индексаций не нужно. Страховые и социальные пенсии пересчитываются автоматически на основании данных Соцфонда.

Особенно удобным моментом для злоумышленников может стать январь, когда пенсионеры ещё не увидят февральскую прибавку. Мошенники способны объяснять отсутствие повышения тем, что его якобы необходимо отдельно «оформить».

Кроме того, поводом для обмана может стать размер апрельской прибавки. По словам эксперта, рост стоимости пенсионного балла не означает, что вся сумма пенсии увеличится на тот же процент. Разницу злоумышленники могут выдать за «ошибку» и предложить исправить её через фиктивный перерасчёт.

Ещё один риск — поддельные боты и приложения для «проверки индексации». Они могут запрашивать СНИЛС, паспортные данные и банковские реквизиты либо самостоятельно собирать информацию с устройства.

«Новый размер пенсии виден на "Госуслугах", а уточнить его лучше по номеру 8 800 100 00 01, набрав его самостоятельно», — посоветовал Келлерманн.

Эксперт также напомнил, что сотрудники государственных внебюджетных фондов не должны вести подобные коммуникации с гражданами через иностранные мессенджеры. Если неизвестный просит назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для получения прибавки, делать этого не следует.