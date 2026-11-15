Мошенники используют СМС-бомбинг, чтобы вызвать панику у россиян и подготовить их к последующему обману. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская.

Во время такой атаки на телефон человека за короткое время обрушивается множество сообщений. В них могут фигурировать якобы одобренные кредиты, блокировки аккаунтов, списания денег и регистрации на незнакомых сайтах. Уведомления приходят с разных номеров и от имени различных сервисов.

Но массовая рассылка нужна злоумышленникам не сама по себе. После неё они могут позвонить человеку и предложить разобраться с происходящим. Представившись сотрудниками банка или службы безопасности, мошенники пытаются воспользоваться растерянностью собеседника. В итоге жертву подталкивают к действиям, которые в обычной ситуации вызвали бы подозрение: переходу по ссылке, установке приложения или передаче кода из СМС.

Пожарская рекомендует заблокировать номера отправителей, а у оператора связи подключить фильтрацию спама. Если после рассылки поступают подозрительные звонки, разговор лучше сразу прекратить.

Ранее Life.ru писал, что мошенники предлагают россиянам доступ сразу к нескольким нейросетям по одной подписке, чтобы выманить личные данные. Под предлогом подключения к нейросетям человека могут попросить авторизоваться через сторонний сайт, сообщить код из СМС или установить дополнительное приложение. Такие действия способны открыть злоумышленникам доступ к почте, мессенджерам и банковским данным.