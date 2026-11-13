Мошенники предлагают россиянам доступ сразу к нескольким нейросетям по одной подписке, чтобы выманить личные данные, пароли и коды подтверждения. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.

По словам эксперта, интерес к искусственному интеллекту стал удобной приманкой для аферистов. Люди видят, как коллеги и знакомые осваивают новые инструменты, и боятся отстать. На этом фоне предложение получить десять нейросетей по одной подписке кажется выгодным и избавляет от необходимости разбираться с каждым сервисом отдельно.

Особенно много подобных предложений встречается в Telegram. Их распространяют боты, каналы и посредники, причём покупатель зачастую не знает, кому именно переводит деньги и как впоследствии будут использоваться его персональные данные.

Под предлогом подключения к нейросетям человека могут попросить авторизоваться через сторонний сайт, сообщить код из СМС или установить дополнительное приложение. Такие действия способны открыть злоумышленникам доступ к почте, мессенджерам и банковским данным.

Тимаев предупредил, что даже осведомлённые о мошеннических схемах пользователи иногда теряют бдительность. Они воспринимают подозрительные требования как обязательную часть активации подписки, не задумываясь о последствиях.

Перед оплатой эксперт советует выяснить, кто предоставляет услугу, изучить условия подписки и правила обработки персональных данных. Отзывы лучше искать на независимых площадках. Если продавец скрывает сведения о себе или не может объяснить, как работает сервис, от покупки стоит отказаться.