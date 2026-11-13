Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в мессенджерах, используя предновогодний ажиотаж. Россиянам предлагают посмотреть списки желаемых подарков, которыми будто бы поделились их друзья, но вместо праздничных пожеланий по ссылке скрывается фишинговая ловушка. Об этом ТАСС сообщили специалисты компании «Кросстех».

По данным аналитиков сервиса мониторинга цифровых угроз Smart Business Alert, злоумышленники маскируют рассылки под официальные уведомления технических аккаунтов мессенджеров. Получателю сообщают, что кто-то из его знакомых составил вишлист — перечень подарков, которые хотел бы получить на праздник.

«Ваш контакт поделился списком желаемых подарков», — говорится в одном из вариантов мошеннического сообщения.

Заинтересовавшемуся пользователю предлагают перейти по прикреплённой ссылке. Однако вместо списка подарков открывается поддельная страница, на которой необходимо пройти дополнительную проверку. Аферисты объясняют это защитой от роботов или необходимостью подтвердить личность.

На следующем этапе человека просят указать номер телефона, ввести код подтверждения из СМС или сообщения в самом мессенджере. Иногда мошенники дополнительно запрашивают пароль двухфакторной аутентификации. Получив эти данные, преступники могут перехватить управление чужим аккаунтом.

Особую опасность представляет то, что подобные уведомления используют доверие к знакомым. Человек может не заподозрить обман, поскольку воспринимает предложение как обычную подготовку к новогодним праздникам.

Аналитики ожидают, что ближе к концу декабря злоумышленники начнут активнее использовать и популярную игру «Тайный Санта». В таком случае мошенническая ссылка будет сопровождаться предложением узнать, кому именно пользователь должен приготовить подарок. Для аферистов достаточно спровоцировать переход на фальшивый ресурс.

Чтобы не лишиться аккаунта, специалисты рекомендуют не вводить коды авторизации и пароли на сторонних сайтах. Если сообщение о подарке пришло от знакомого, безопаснее уточнить у него напрямую, действительно ли он отправлял ссылку.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали предлагать россиянам бесплатную подписку Telegram Premium под видом праздничного подарка. По информации МВД, злоумышленники присылают сообщение со ссылкой или QR-кодом для активации бонуса. После перехода открывается поддельная страница авторизации, где пользователя просят ввести номер телефона и код подтверждения. Получив необходимые данные, преступники могут завершить активные сеансы владельца и захватить его аккаунт. Затем уже от имени пострадавшего они рассылают аналогичные сообщения другим людям из списка контактов.