Мошенники перед праздниками активизируют схему кражи Telegram-аккаунтов под видом бесплатной Premium-подписки. Пользователям рассылают сообщения о якобы полученном подарке, однако вместо обещанного бонуса они рискуют лишиться доступа к мессенджеру. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Обман начинается с сообщения от незнакомца или человека из списка контактов. Получателю предлагают активировать подаренную подписку, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код. За предложением скрывается поддельная страница авторизации Telegram.

На фальшивом сайте пользователя просят указать номер телефона и код подтверждения. Если человек выполнит эти действия, мошенники смогут войти в его аккаунт, завершить активные сеансы и фактически перехватить управление профилем.

После захвата учётной записи злоумышленники могут рассылать сообщения уже от имени пострадавшего. Так афера распространяется дальше: знакомые владельца взломанного аккаунта получают аналогичные предложения и рискуют попасть в ту же ловушку.

В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не сканировать QR-коды ради бесплатного Telegram Premium. Особое внимание следует уделять запросам кодов подтверждения: их нельзя вводить на сторонних сайтах, даже если предложение пришло от знакомого. Его аккаунт тоже мог оказаться в руках мошенников.

Ранее Life.ru рассказывал, почему мошенники всё чаще используют Telegram-ботов для кражи денег и личных данных. В МВД объяснили, что злоумышленников привлекает возможность создавать автоматизированные сценарии обмана и специальные формы для сбора конфиденциальной информации.