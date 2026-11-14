В сезон новогодних распродаж россиянам стоит особенно внимательно относиться к покупкам в интернете: в это время активизируются мошенники, которые подделывают сайты известных маркетплейсов и создают фальшивые онлайн-магазины с подозрительно низкими ценами. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.

По словам эксперта, одна из самых распространённых схем в праздничный период — создание сайтов-клонов популярных торговых площадок. На таких ресурсах пользователям предлагают товары якобы по акции или с огромной скидкой, а после оформления заказа злоумышленники получают деньги или данные банковских карт.

Ещё одна опасность связана с телефонными звонками. Если человек ранее оставлял свой номер телефона на различных сайтах, мошенники могут связаться с ним под видом организаторов розыгрыша и сообщить о несуществующем выигрыше. Цель таких звонков — выманить персональные данные или убедить жертву перевести деньги.

«Уловки, к которым чаще всего прибегают мошенники в праздники, — это подделка популярных маркетплейсов, а также создание левых интернет-магазинов, в которых вдруг появляются товары в несколько раз бюджетнее реальной стоимости или с пометкой «Распродажа»», — пояснил Яблонских.

Чтобы снизить риски, специалист посоветовал не делать заказы на малоизвестных площадках и по возможности выбирать оплату после получения товара. Кроме того, он рекомендовал не оставлять персональные данные в открытом доступе и внимательно проверять адрес сайта перед вводом логина и пароля.

Эксперт подчеркнул, что особенно опасны «суперпредложения», которые выглядят слишком выгодно по сравнению с рыночной ценой. Если покупателю кажется, что он заходит на привычный маркетплейс, а на деле попадает на поддельную страницу авторизации, его учётные данные могут оказаться в руках злоумышленников.

Ранее Life.ru рассказывал о новой схеме мошенничества во время сезонных распродаж. По данным аналитиков МегаФона, в 2026 году злоумышленники стали чаще охотиться не за банковскими картами, а за аккаунтами пользователей. Для этого они рассылают сообщения о персональных скидках, закрытых распродажах и выигранных подарочных сертификатах.