В Индии заблокировали Telegram, но только на неделю

Власти Индии временно ограничили работу мессенджера Telegram. Как сообщило Национальное агентство по тестированию (NTA), блокировка будет действовать до 22 июня.

В ведомстве пояснили, что решение связано с пересдачей вступительного медицинского экзамена, которая назначена на 21 июня. Ограничение введено для предотвращения распространения мошеннических материалов и защиты общественного порядка.

Ранее вступительное испытание уже проводилось в мае, однако его результаты были аннулированы после крупного скандала, связанного с утечкой экзаменационных материалов. Злоумышленники использовали Telegram для обмана абитуриентов, обещая предоставить ответы на задания.

В агентстве отметили, что власти сначала пытались бороться с распространением недостоверной информации другими способами, включая массовое удаление контента. Однако эти меры не дали желаемого результата.

В NTA подчеркнули, что никаких ответов на задания за пределами защищенной экзаменационной системы не существует, а предложения приобрести их являются мошенничеством.

А ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что приложение Telegram появилось на смарт-часах Apple Watch. Теперь пользователи Apple Watch смогут общаться, отправлять стикеры и голосовые сообщения в Telegram прямо с часов.