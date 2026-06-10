Нативное приложение Telegram появилось на Apple Watch

Приложение Telegram появилось на смарт-часах Apple Watch. Об этом у себя в соцсетях сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Интерфейс приложения Telegram для Apple Watch. Видео © Televram / Pavel Durov

«Полностью нативное приложение Telegram для Apple Watch вышло», — написал Дуров, прикрепив к публикации видео с демонстрацией интерфейса нового приложения. Теперь пользователи Apple Watch смогут общаться, отправлять стикеры и голосовые сообщения в Telegram прямо с часов.

Ранее Дуров призвал пользователей уходить из WhatsApp* после иска властей Техаса к мессенджеру. Основатель Telegram назвал шифрование в WhatsApp* обманом пользователей и заявил, что теперь стало понятнее, что имел в виду основатель сервиса, когда говорил, что «продал конфиденциальность своих пользователей».

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