Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 19:35

Дуров призвал уходить из WhatsApp* после иска Техаса к мессенджеру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Основатель Telegram Павел Дуров считает шифрование в WhatsApp* обманом пользователей. Об этом он заявил в своём Telegram-канале после новости о том, что штат Техас подал в суд на мессенджер.

«Шифрование в WhatsApp* — огромное мошенничество. <...> Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp*, когда говорил, что «продал конфиденциальность своих пользователей», — прокомментировал новость основатель Telegram.

Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон сообщил об иске к Meta** и WhatsApp*. По его данным, компании убеждают клиентов в полной защищённости переписки, но на самом деле имеют доступ почти ко всем личным сообщениям.

Техас подал в суд на WhatsApp* и его владельца за обман о шифровании
Техас подал в суд на WhatsApp* и его владельца за обман о шифровании

Ранее WhatsApp* ввёл обязательные новые правила: пользователи должны привязать e-mail, хранить чаты в облаке вместо локальных бэкапов, а также передавать технические данные и расширенные цифровые метрики. Отказ от принятия условий приведёт к потере доступа к звонкам и файлам. Эксперты советуют тем, кто не готов к усиленной прозрачности профиля, перенести критичные переписки в другие мессенджеры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar