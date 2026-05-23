Дуров призвал уходить из WhatsApp* после иска Техаса к мессенджеру

Основатель Telegram Павел Дуров считает шифрование в WhatsApp* обманом пользователей. Об этом он заявил в своём Telegram-канале после новости о том, что штат Техас подал в суд на мессенджер.

«Шифрование в WhatsApp* — огромное мошенничество. <...> Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp*, когда говорил, что «продал конфиденциальность своих пользователей», — прокомментировал новость основатель Telegram.

Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон сообщил об иске к Meta** и WhatsApp*. По его данным, компании убеждают клиентов в полной защищённости переписки, но на самом деле имеют доступ почти ко всем личным сообщениям.

Ранее WhatsApp* ввёл обязательные новые правила: пользователи должны привязать e-mail, хранить чаты в облаке вместо локальных бэкапов, а также передавать технические данные и расширенные цифровые метрики. Отказ от принятия условий приведёт к потере доступа к звонкам и файлам. Эксперты советуют тем, кто не готов к усиленной прозрачности профиля, перенести критичные переписки в другие мессенджеры.

