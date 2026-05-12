WhatsApp* закручивает гайки: Идентификация, бэкапы и метрики с 15 мая станут обязательными

С 15 мая вступают в силу новые правила WhatsApp*, которые делают обязательной передачу технических данных аффилированным сервисам и расширяют сбор цифровых метрик. Чего ждать пользователям и как подготовиться, объяснили эксперты в материале Konkurent.ru.

Эксперт по цифровому праву Антон Седов пояснил, что отказ принять обновлённые условия фактически лишит человека доступа к звонкам и файлам. Специалист по информбезопасности Мария Левина выделила три ключевых нововведения: усиленную привязку аккаунта к телефону и почте, расширенный сбор сведений об устройстве и частоте использования функций, а также обязательный переход на облачное хранение резервных копий вместо локального.

Седов подчеркнул, что сквозное шифрование переписок сохраняется, однако объём собираемых поведенческих данных делает цифровой профиль пользователя гораздо более прозрачным. Это грозит агрессивным таргетингом, а для юристов, журналистов и врачей означает необходимость переоценить безопасность мессенджера. Левина советует перед согласием внимательно прочитать текст, проверить настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию.

Тем, кто не готов к расширенному обмену данными, эксперты рекомендуют перенести критичные разговоры в альтернативные сервисы, оставив WhatsApp* только для бытовых чатов. В итоге каждому пользователю предстоит либо согласиться с новыми правилами, либо сознательно сократить использование приложения.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована массовая волна взломов аккаунтов в WhatsApp*, основной удар пришёлся на бизнес-профили компаний. Злоумышленники действуют через службу поддержки мессенджера, используя номера телефонов, находящиеся в открытом доступе. Они пишут в техподдержку от имени владельца интернет-магазина или салона красоты, заявляя о якобы потерянном доступе к аккаунту. После этого специалисты блокируют все активные сеансы и высылают запрошенный код.

