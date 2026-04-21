21 апреля, 07:25

Нужен лишь номер: Как WhatsApp* выдаёт третьим лицам данные о вашей активности

Anti-Malware: В WhatsApp* можно отслеживать активность пользователя по номеру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Мессенджер WhatsApp* оказался в центре обсуждения из-за возможной утечки метаданных, позволяющих получить личную информацию о пользователях. К таким выводам пришли специалисты по кибербезопасности, пишет портал Anti-Malware.

Исследователи указали на потенциальную уязвимость сервиса. По словам сооснователя компании Zengo Таль Беэри, даже зная только номер телефона, можно определить, как часто человек бывает онлайн и какими устройствами пользуется.

При этом содержимое переписки остаётся защищённым благодаря сквозному шифрованию. Однако проблема кроется в другом: через механизм WhatsApp* Web сторонние лица могут отслеживать активность пользователя, оставаясь незаметными.

Кроме того, особенности идентификаторов шифрования позволяют косвенно определить тип устройства — например, использует ли человек iPhone, Android или подключён к мессенджеру через компьютер.

Вместо WhatsApp* и Telegram: Миллионы россиян бросились скачивать 3 мессенджера
Вместо WhatsApp* и Telegram: Миллионы россиян бросились скачивать 3 мессенджера

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал шифрование WhatsApp* крупнейшим обманом людей в истории. По его словам, мессенджер обеспечивает доступ к переписке сотрудникам компании, подрядчикам и третьим лицам, которые могут обходить защиту через бэкдор. При этом руководство WhatsApp эти обвинения отвергло, указав, что и Telegram «даже не пытается» сделать шифрование.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ;

** Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Владимир Озеров
