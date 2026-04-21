Нужен лишь номер: Как WhatsApp* выдаёт третьим лицам данные о вашей активности

Мессенджер WhatsApp* оказался в центре обсуждения из-за возможной утечки метаданных, позволяющих получить личную информацию о пользователях. К таким выводам пришли специалисты по кибербезопасности, пишет портал Anti-Malware.

Исследователи указали на потенциальную уязвимость сервиса. По словам сооснователя компании Zengo Таль Беэри, даже зная только номер телефона, можно определить, как часто человек бывает онлайн и какими устройствами пользуется.

При этом содержимое переписки остаётся защищённым благодаря сквозному шифрованию. Однако проблема кроется в другом: через механизм WhatsApp* Web сторонние лица могут отслеживать активность пользователя, оставаясь незаметными.

Кроме того, особенности идентификаторов шифрования позволяют косвенно определить тип устройства — например, использует ли человек iPhone, Android или подключён к мессенджеру через компьютер.

