Техас подал в суд на WhatsApp* и его владельца за обман о шифровании

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон объявил, что штат подал иск против WhatsApp* и Meta**. Компании обвиняются в обмане пользователей относительно уровня шифрования их переписки, пишет Reuters.

По словам Пэкстона, несмотря на рекламу WhatsApp* как безопасного и закрытого мессенджера, компании имеют доступ к большей части приватных сообщений, что противоречит заверениям о полном шифровании. Представитель Meta** Энди Стоун опроверг эти обвинения, заявив, что компания не может читать зашифрованные сообщения.

Иск требует запретить компаниям получать доступ к сообщениям жителей Техаса без их разрешения, а также предусматривает денежные штрафы. Основанием для иска послужили сообщения СМИ о федеральном расследовании Meta** и жалоба пользователя в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Дело инициировано в рамках местного законодательства о защите прав потребителей.

Ранее офис генпрокурора Техаса уже успешно подавал иски о конфиденциальности данных, например, против Google, что привело к урегулированию претензий на сумму 1,375 миллиарда долларов в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована массовая волна взломов аккаунтов в WhatsApp*, основной удар пришёлся на бизнес-профили компаний. Злоумышленники действуют через службу поддержки мессенджера, используя номера телефонов, находящиеся в открытом доступе. Они пишут в техподдержку от имени владельца интернет-магазина или салона красоты, заявляя о якобы потерянном доступе к аккаунту. После этого специалисты блокируют все активные сеансы и высылают запрошенный код.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.