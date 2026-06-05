Павел Дуров заявил об уязвимости смартфонов без российской ОС

Без российской ОС смартфоны остаются уязвимыми для слежки из США. Основатель Telegram заявил Павел Дуров, что полноценный цифровой суверенитет невозможен без собственной мобильной операционной системы.

По мнению Дурова, одних отечественных приложений недостаточно, если они продолжают работать внутри чужих экосистем — iOS и Android. В таком случае, считает предприниматель, контроль всё равно остаётся у владельцев платформ и магазинов приложений.

Дуров отметил, что ограничения и блокировки в интернете уже привели к оттоку специалистов, которые могли бы участвовать в создании российской мобильной ОС. По его словам, именно такие кадры нужны для разработки независимой платформы.

«Без такой системы все приложения на смартфонах — «национальные» или «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android», — написал Дуров.

Он также раскритиковал подход, при котором зарубежные сервисы просто заменяют российскими аналогами, но сама основа остаётся американской. По мнению Дурова, такая схема не решает проблему зависимости, а лишь меняет вывеску поверх прежней инфраструктуры.

Предприниматель считает, что без собственной ОС страна не сможет полностью защитить пользователей от внешнего контроля, блокировок и вмешательства через механизмы, встроенные в глобальные мобильные платформы.

Ранее Дуров призвал пользователей уходить из WhatsApp после иска властей Техаса к мессенджеру. Основатель Telegram назвал шифрование в WhatsApp обманом пользователей и заявил, что теперь стало понятнее, что имел в виду основатель сервиса, когда говорил, что «продал конфиденциальность своих пользователей». Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон сообщил об иске к Meta* и WhatsApp: по его данным, компании уверяют людей в полной защищённости переписки, хотя на деле якобы имеют доступ почти ко всем личным сообщениям.

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