Дуров уличил власти Франции в лицемерии из-за преследования соцсети Маска

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с неожиданной защитой в адрес владельца соцсети X. По его мнению, прокуратура Франции атакует Илона Маска за те самые правонарушения, которые систематически совершает сама.

«Французское правительство в панике. Они знают, что серьёзные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы под любым предлогом», — написал Дуров в соцсетях.

По его словам, французские власти активно собирают персональные данные людей незаконным способом, нарушают тайну электронной переписки и обрабатывают приватную информацию без должной защиты.

Напомним, Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушения DSA. Среди претензий были вводящие в заблуждение элементы, связанные с синей галочкой, недостаточная прозрачность рекламы и проблемы с предоставлением исследователям доступа к данным платформы. Ранее за X вступился и госсекретарь США Марко Рубио. Он назвал штраф Еврокомиссии против соцсети атакой на американский народ и цифровые ресурсы страны. Рубио заявил, что «дни цензурирования американцев в сети окончены».