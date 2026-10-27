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Опубликовано 27 октября, 15:38

РКН опроверг сообщения о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Aleksandar Malivuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Aleksandar Malivuk

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что предложил ограничить пребывание детей младше 14 лет в интернете и обязать социальные сети проверять возраст пользователей. В ведомстве подчеркнули, что с подобной инициативой не выступали.

«Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», — сообщили в РКН.

Ранее в СМИ появилась информация, что регулятор якобы предложил сократить время нахождения детей в сети и ввести обязательную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях. Утверждалось, что соответствующие предложения направили на рассмотрение в Госдуму.

«Привет, Алина, давай дружить»: Депутат Ким объяснила, зачем детям младше 14 лет ограничивать соцсети
«Привет, Алина, давай дружить»: Депутат Ким объяснила, зачем детям младше 14 лет ограничивать соцсети

Ранее Life.ru разбирался, в каких странах детям уже ограничили доступ к соцсетям и могут ли аналогичные запреты появиться в России. В частности, в Австралии с декабря 2025 года действует запрет на аккаунты в крупнейших социальных сетях для пользователей младше 16 лет.

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Наталья Демьянова
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