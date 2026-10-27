«Привет, Алина, давай дружить»: Депутат Ким объяснила, зачем детям младше 14 лет ограничивать соцсети

Детей младше 14 лет необходимо защитить от опасных знакомств в интернете, в том числе с людьми, которые пытаются вовлечь подростков в преступления. Такую позицию высказала депутат Госдумы Марина Ким в комментарии Life.ru, поддержав предложение РКН ограничить доступ несовершеннолетних к социальным сетям.

Депутат Ким поддержала ограничение доступа к соцсетям для детей до 14 лет. Видео © Life.ru

«Сейчас мы находимся в режиме специальной военной операции. И мы понимаем, что всё больше и больше противник атакует наших детей. Как он может их атаковать через соцсети? В аккаунты заходят, говорят: «Привет, Алина, меня зовут Маша, давай дружить». Дети 10-14 лет не могут пока адекватно воспринимать картину мира и обезопасить себя от таких вербовщиков», — сказала депутат.

Она напомнила о случаях, когда несовершеннолетние соглашались выполнять опасные поручения, не осознавая возможных последствий. По мнению депутата, государство должно предупреждать подобные ситуации, а не ограничиваться наказанием уже после совершённого преступления.

При этом Ким считает, что необходимо продумать механизм защиты детей. Одним из вариантов она назвала специальные возрастные режимы, которые ограничивали бы нежелательный контент и возможности общения с посторонними. Подобные инструменты, по её словам, уже развивают крупные технологические компании.

Ранее на заседании комитета Госдумы по информационной политике представитель Роскомнадзора предложил ограничить пребывание детей младше 14 лет в интернете и обязать соцсети проверять возраст пользователей. При этом глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предупредила, что одни лишь запреты могут усилить интерес несовершеннолетних к запрещённому контенту. По её мнению, необходимо также создавать безопасные цифровые площадки для детей и подростков.