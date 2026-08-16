Запрет соцсетей для детей в 2026 году: где уже нельзя сидеть в соцсетях до 15–16 лет

Мир постепенно повышает «цифровой возраст совершеннолетия». Австралия первой запретила детям младше 16 лет иметь аккаунты в крупнейших социальных сетях, вслед за ней ограничения начали вводить или готовить страны Европы и Азии. Франция выбрала планку в 15 лет, Великобритания и Испания — в 16. Параллельно государства решают более сложную задачу: как доказать, сколько на самом деле лет человеку по другую сторону экрана.

Разбираемся, в каких странах детям уже запрещают социальные сети, какие сервисы попадают под ограничения, работает ли такой запрет и возможно ли его появление в России.

Материал обновлён 27 августа 2026 года. Добавлены Новая Зеландия и Словакия, актуализированы статусы законов в других странах.

Почему страны начали запрещать соцсети детям

До недавнего времени основным возрастным барьером в социальных сетях была формальная отметка «13+». На практике ребёнку зачастую достаточно было указать другую дату рождения.

Теперь государства всё чаще хотят перенести ответственность с семьи на сами интернет-платформы. Они должны не просто написать возрастное ограничение в правилах, а реально не допускать слишком юных пользователей или отключать для них определённые функции.

Власти разных стран называют несколько основных рисков: кибербуллинг, контакт с незнакомцами, вредный контент, алгоритмические рекомендации, бесконечные ленты и другие механики, способные удерживать внимание ребёнка часами.

При этом вопрос о последствиях соцсетей для подростков сложнее формулы «телефон вреден». Исследования показывают одновременно и негативный опыт подростков, и важную для них функцию общения, поиска информации и социальной поддержки. Поэтому часть специалистов выступает не за полный запрет, а за ограничение конкретных опасных механик платформ.

Какие страны запрещают соцсети детям до 16 лет: таблица на август 2026 года

Правила отличаются от страны к стране. Где-то уже действует настоящий возрастной запрет, где-то закон принят, но ещё не заработал, а где-то власти пока только готовят изменения.

Где детям уже ограничили доступ к соцсетям и какие страны готовят запреты в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Австралия: соцсети запрещены детям до 16 лет

Австралия стала главным мировым полигоном для подобных ограничений. С 10 декабря 2025 года крупные социальные платформы обязаны принимать разумные меры, чтобы дети младше 16 лет не могли создавать и сохранять аккаунты. Требование распространяется на крупнейшие социальные сервисы.

Ответственность лежит прежде всего на компаниях, а не на ребёнке или его родителях. Уже в первый месяц платформы сообщили об удалении примерно 4,7 млн аккаунтов пользователей младше 16 лет.

Однако австралийский эксперимент одновременно показал главную проблему любого запрета: технически полностью закрыть детям доступ к соцсетям оказалось значительно сложнее, чем принять закон.

Франция: соцсети хотят закрыть детям до 15 лет

21 июля 2026 года французский парламент окончательно одобрил закон, предусматривающий запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Франция стала первой страной ЕС, дошедшей до принятия настолько жёсткого возрастного ограничения.

Новые правила рассчитывают запустить с начала учебного года. Однако к 11 августа закон ещё проходит необходимые юридические процедуры, включая конституционную проверку, поэтому французскую модель пока правильнее считать принятой, но находящейся на стадии запуска.

Великобритания: запрет до 16 лет планируют с 2027 года

В июне 2026 года британское правительство официально объявило, что социальные сети должны стать недоступны детям младше 16 лет. Закон власти рассчитывают провести через парламент до конца 2026 года, а новые правила — запустить весной 2027-го.

Предварительно речь идёт о таких сервисах, как TikTok, Instagram*, Snapchat, Facebook*, X и YouTube. Обычные мессенджеры вроде WhatsApp и Signal власти включать в запрет не собираются.

Для подростков 16–17 лет Великобритания выбрала промежуточную модель. Им хотят автоматически отключать часть вызывающих привыкание функций и вводить ночные ограничения с полуночи до шести утра.

Испания: планка тоже составит 16 лет

Испания объявила о намерении запретить доступ к социальным сетям детям младше 16 лет ещё в феврале 2026 года. Одновременно платформы хотят обязать внедрить работающую проверку возраста.

К июлю переговоры о принятии соответствующего закона продолжались. Испания также разрабатывает собственные цифровые инструменты подтверждения возраста.

Запретят ли соцсети детям во всём Евросоюзе

Пока общего обязательного запрета на социальные сети для всех детей Евросоюза нет. Однако направление движения уже заметно.

Европарламент выступал за единый минимальный возраст для самостоятельного доступа к социальным сетям, а Еврокомиссия разработала общеевропейское решение для подтверждения возраста пользователя без передачи платформе лишних персональных данных.

Поэтому следующим этапом борьбы за детскую безопасность в Интернете может стать уже не просто список запрещённых приложений, а единая инфраструктура «цифрового возраста».

Запрет соцсетей для детей — это уже общемировой тренд.

24 августа Новая Зеландия объявила о законопроекте с запретом соцсетей до 16 лет;

уже 25 августа законопроект получил поддержку оппозиционной Лейбористской партии;

26 августа правительство Словакии одобрило предложение о запрете соцсетей до 16 лет, теперь оно идёт в парламент.

Как соцсети будут узнавать настоящий возраст ребёнка

Это главный технический вопрос всей реформы.

Простого поля «укажите дату рождения» недостаточно: ребёнок может написать любую дату. Поэтому обсуждаются и тестируются значительно более серьёзные способы проверки:

подтверждение личности через документы;

идентификация через сторонние сервисы;

подтверждение возраста через банк, мобильного оператора или цифровое удостоверение;

автоматическая оценка возраста по изображению лица;

специальные анонимные возрастные токены, которые сообщают сайту лишь «пользователю больше 16», не раскрывая его паспортные данные.

Евросоюз как раз пытается построить последнюю модель: пользователь подтверждает соответствие возрастному порогу, но интернет-площадка не получает полный набор его персональной информации.

И именно здесь возникает главный спор вокруг новых законов. Чтобы не пустить детей в соцсети, системе необходимо каким-то образом проверить возраст вообще всех пользователей — в том числе взрослых.

Работает ли запрет соцсетей для детей

Австралия уже дала довольно противоречивый ответ.

С одной стороны, в первый месяц после введения запрета платформы удалили миллионы подростковых аккаунтов. С другой — исследование, опубликованное летом 2026 года, показало, что более 80% австралийцев младше 16 лет по-прежнему пользовались социальными сетями. Около 58% делали это ежедневно, а примерно половина опрошенных заявила, что платформы вообще не проверяли их возраст.

Отдельное тестирование систем регистрации также обнаружило серьёзные пробелы: десятки экспериментальных аккаунтов смогли заявить возраст 16 лет без дополнительного подтверждения.

Поэтому мировой спор постепенно смещается. Вопрос уже не только в том, стоит ли запрещать соцсети детям, но и в том, можно ли технически обеспечить такой запрет, не превращая Интернет в пространство обязательной идентификации всех пользователей.

Запретят ли соцсети детям в России

На 11 августа 2026 года общего федерального запрета на социальные сети для детей определённого возраста в России нет.

Предложения звучат. В частности, депутаты Госдумы выступали за полный запрет социальных сетей для детей младше 14 лет и более мягкие ограничения для подростков старшего возраста.

Одновременно обсуждается и техническая сторона вопроса. В июне глава Минцифры Максут Шадаев говорил о возможности появления механизмов подтверждения возраста пользователей российских онлайн-платформ.

Однако 6 августа Минцифры отдельно уточнило: ведомство не планирует вводить ограничения на доступ детей к социальным сетям. Поэтому говорить, что в России уже готовится аналог австралийского или британского запрета, сейчас неправильно.

При этом мировой тренд делает тему практически неизбежной для дальнейшего обсуждения: возрастную верификацию и детские режимы российские платформы, вероятно, будут обсуждать независимо от того, появится ли когда-нибудь полный запрет.

С какого возраста можно пользоваться соцсетями

Единого возраста для всего мира нет.

В 2026 году наиболее распространённой новой границей становится 16 лет. Её выбрали Австралия и Малайзия, такой же запрет готовят Великобритания и Испания. Франция установила более низкую планку — 15 лет.

Причём речь всё чаще идёт не просто о разрешении родителей. Австралийская модель, например, специально устроена так, чтобы возрастной барьер нельзя было снять одним родительским согласием.

Поэтому привычное правило «соцсети доступны с 13 лет» постепенно перестаёт быть универсальным ориентиром.

Что будет с YouTube, TikTok, Telegram и мессенджерами

Это зависит от законодательства конкретной страны.

TikTok, Instagram*, Facebook*, Snapchat и X обычно непосредственно попадают под новые определения социальных сетей. С YouTube ситуация сложнее: Австралия включила его в ограничения, и британские власти также указывают YouTube среди сервисов, на которые ориентируется будущий запрет.

А вот обычные сервисы личных сообщений могут получить исключения. Например, Великобритания не планирует блокировать для детей WhatsApp и Signal. При этом отдельные функции других онлайн-сервисов — прямые эфиры, общение с незнакомцами, бесконечные рекомендации — могут ограничиваться даже тогда, когда сама платформа полностью не запрещена.

Что в итоге

Запрет социальных сетей для детей за два года превратился из австралийского эксперимента в глобальный законодательный тренд.

Страны пока спорят о возрасте — 14, 15 или 16 лет, — но направление у большинства инициатив одинаковое: перестать полагаться на добровольные возрастные ограничения самих соцсетей и заставить платформы реально определять возраст своих пользователей.

Теперь главный вопрос заключается не в том, появятся ли новые ограничения, а в том, какую форму они примут: полный запрет соцсетей, детские аккаунты, отключение опасных функций, ночные лимиты или обязательную проверку возраста.

Россия пока не идёт по пути полного запрета. Но на фоне решений Австралии, Франции, Малайзии и готовящихся мер Великобритании и Испании дискуссия о цифровом возрасте детей, скорее всего, только начинается.