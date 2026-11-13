57-летняя американская певица Мэрайя Кэри встревожила поклонников после появления новых видео, на которых она с заметной осторожностью передвигается при поддержке помощницы. Кадры были сняты во время встречи артистки с фанатами в Бразилии, пишет Page Six.

На роликах Кэри в золотистом мини-платье и сапогах на высоких каблуках медленно идёт вдоль толпы, держась за сопровождающую её женщину. Несмотря на осторожные движения, исполнительница улыбается, общается с поклонниками и раздаёт автографы.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betorivero

«Кажется, ей больно», — предположил один из пользователей соцсетей. Другие также выразили беспокойство за певицу, однако нашлись и те, кто призвал не делать поспешных выводов. Они обратили внимание на дождь, мокрую наклонную дорожку и обувь на высоких каблуках, в которой Кэри могла просто опасаться поскользнуться.

Издание напоминает, что похожие обсуждения возникали ещё в феврале 2025 года. Тогда поклонники заметили, что во время исполнения хита Fantasy на концерте в Лас-Вегасе певица двигалась по сцене медленно и скованно. При этом она продолжала выступление и улыбалась зрителям.

Нынешний визит Кэри в Бразилию связан с её рождественским туром. На 17 ноября у артистки запланировано выступление в Сан-Паулу, а на 21 ноября — концерт в Рио-де-Жанейро.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Мэрайи Кэри на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Американская поп-дива стала одной из звёзд праздничной программы наряду с итальянским оперным певцом Андреа Бочелли. Музыкальное шоу развернулось на стадионе «Сан-Сиро».