Американская сеть быстрого питания KFC, покинувшая российский рынок, вновь обратилась в Роспатент за регистрацией четырёх товарных знаков. Заявки поступили 17 ноября 2026 года, сообщает РИА «Новости».

Заявителем выступила компания «Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС». Согласно документам, новые обозначения предполагается использовать в России для продажи продуктов питания и напитков, а также оказания услуг по доставке еды на дом.

Это уже второе обращение KFC в Роспатент за последние два месяца. В октябре компания направила четыре заявки, связанные с фирменными баскетами, логотипом сети и знаменитым слоганом «Finger Lickin' Good». Тогда речь шла о защите бренда в сфере общественного питания, включая рестораны быстрого обслуживания, кафе и кейтеринг.

Американская Yum! Brands, владевшая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития бизнеса в России в марте 2022 года. Спустя год её российские активы приобрела компания «Смарт Сервис», получившая мастер-франшизу KFC и права на бренд Rostic's.

К началу 2026 года прежние вывески окончательно исчезли из российских ресторанов сети. Как сообщал Life.ru, все бывшие заведения KFC завершили переход на бренд Rostic's, а их общее число, включая собственные и франчайзинговые точки, превысило 1300. Сервис 2ГИС также подтвердил обновление названий ресторанов на картах.