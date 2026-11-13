Американская авиакомпания American Airlines решила зарегистрировать в России товарный знак AAdvantage Silver Eagle для программ лояльности и премиальных услуг. Как выяснил Life.ru, соответствующую заявку перевозчик направил в Роспатент 9 ноября 2026 года. Сведения об этом содержатся в данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Под новым брендом компания намерена защитить права на предоставление бонусных программ, транспортных и туристических услуг, бронирование поездок и консьерж-сервис. Заявка также охватывает различные услуги премиум-класса, связанные с обслуживанием путешественников.

Название AAdvantage уже хорошо знакомо клиентам American Airlines. Это бонусная программа перевозчика, запущенная 1 мая 1981 года и ставшая первой среди крупных авиакомпаний. Её участники накапливают мили за перелёты и покупки у партнёров, а затем могут обменять их на авиабилеты, повышение класса обслуживания, аренду автомобилей, проживание в гостиницах и другие товары и услуги.

American Airlines основана в 1930 году, её штаб-квартира расположена в Форт-Уэрте, штат Техас. Перевозчик входит в число крупнейших авиакомпаний мира и обслуживает более 350 направлений в свыше 60 странах. Кроме того, он является одним из основателей международного авиационного альянса oneworld, в который также входят British Airways, Qatar Airways и Cathay Pacific.

На российский рынок American Airlines вышла в июне 2008 года, запустив прямые рейсы между Москвой и Чикаго, а спустя полгода открыла офис продаж в столице. В марте 2022-го компания приостановила партнёрские соглашения с некоторыми российскими авиакомпаниями, а также прекратила полёты над территорией России. При этом подача заявки на товарный знак сама по себе не означает возобновления авиасообщения.

Ранее Life.ru сообщал, что другая американская авиакомпания Delta Air Lines также подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент в июне 2025 года. Перевозчик планировал защитить бренд для оказания услуг по пассажирским и грузовым авиаперевозкам, организации путешествий, обслуживанию багажа и доставке посылок. При этом сама Delta перестала летать в Россию ещё в 2018 году.