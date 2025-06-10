Американский авиагигант хочет зарегистрировать товарный знак в России

Компания указала в заявлении такие основные виды деятельности, как авиаперевозки, организация путешествий, перевозка грузов, туристические услуги, погрузка багажа и доставка посылок. При этом летать в Россию Delta перестала ещё в 2018 году.

«Дельта» — крупнейшая авиакомпания мира по размеру флота, объёму пассажироперевозок и количеству пунктов назначения, её маршрутная сеть охватывает страны Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. В 2009 году перевозчик начал рейсы в Австралию, став таким образом единственной американской авиакомпанией, летающей на все континенты (кроме Антарктиды). Вместе с «дочками» Delta выполняет рейсы в более чем 375 пунктов назначения в 66 странах на пяти континентах, являясь самым крупным в мире авиаперевозчиком на маршрутах через Атлантический океан и единственным, связывающим США с Африкой.