Американский авиагигант хочет зарегистрировать товарный знак в России
Mash: Авиакомпания США Delta Airlines хочет зарегистрировать товарный знак в РФ
Обложка © ТАСС / Rene Traut
Американская авиакомпания Delta Airlines намерена зарегистрировать товарный знак в России, соответствующая заявка уже подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает Mash.
Компания указала в заявлении такие основные виды деятельности, как авиаперевозки, организация путешествий, перевозка грузов, туристические услуги, погрузка багажа и доставка посылок. При этом летать в Россию Delta перестала ещё в 2018 году.
«Дельта» — крупнейшая авиакомпания мира по размеру флота, объёму пассажироперевозок и количеству пунктов назначения, её маршрутная сеть охватывает страны Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. В 2009 году перевозчик начал рейсы в Австралию, став таким образом единственной американской авиакомпанией, летающей на все континенты (кроме Антарктиды). Вместе с «дочками» Delta выполняет рейсы в более чем 375 пунктов назначения в 66 странах на пяти континентах, являясь самым крупным в мире авиаперевозчиком на маршрутах через Атлантический океан и единственным, связывающим США с Африкой.
Напомним, ещё в феврале этого года российская делегация во время переговоров в Стамбуле предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что рейсы между Россией и США могут стать воздушным «мостом надежды» и новых возможностей, преодолевающим железный занавес опасной эпохи правления Джо Байдена.