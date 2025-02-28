Россия и США могут возобновить прямые авиарейсы
Россия в Стамбуле предложила США восстановить прямые авиарейсы между странами
Российская делегация во время переговоров в Стамбуле предложила американской стороне рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-американских консультаций в Турции 27 февраля.
«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — рассказали в министерстве.
В феврале 2022 года после начала СВО на Украине США и Евросоюз полностью закрыли небо для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии.
Напомним, встреча российской и американской делегаций в Стамбуле прошла вчера и продлилась шесть с половиной часов. Точной информации нет даже о полных составах делегации, за исключением сообщения, что сторону РФ представлял кандитат в послы России в Штатах Александр Дарчиев. В Госдепе по завершению переговоров дали лишь один комментарий — сторонам удалось договориться о конкретных шагах для стабилизации отношений.
Shutterstock