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Регион
28 февраля, 10:37

Россия и США могут возобновить прямые авиарейсы

Россия в Стамбуле предложила США восстановить прямые авиарейсы между странами

Российская делегация во время переговоров в Стамбуле предложила американской стороне рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-американских консультаций в Турции 27 февраля.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — рассказали в министерстве.

В феврале 2022 года после начала СВО на Украине США и Евросоюз полностью закрыли небо для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии.

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Напомним, встреча российской и американской делегаций в Стамбуле прошла вчера и продлилась шесть с половиной часов. Точной информации нет даже о полных составах делегации, за исключением сообщения, что сторону РФ представлял кандитат в послы России в Штатах Александр Дарчиев. В Госдепе по завершению переговоров дали лишь один комментарий — сторонам удалось договориться о конкретных шагах для стабилизации отношений.

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Андрей Бражников
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