Прямое авиасообщение между Россией и США может стать воздушным «мостом надежды» и новых возможностей, преодолевающим железный занавес опасной эпохи правления Джо Байдена. Депутат Государственной думы Михаил Шеремет отметил в разговоре с Life.ru, что сам факт ведения уважительного диалога и его продолжение после длительного перерыва внушает надежду на реализацию масштабных проектов.

При этом идеи государств пойдут на пользу как двум народам, так и всему международному сообществу, уверен российский парламентарий. По оценке Шеремета, в случае достижения договорённости Европа без возражений выделит для российских и американских самолётов воздушный коридор.

«В части восстановления авиасообщения уверен, что Европа сама предложит варианты кратчайших воздушных коридоров для восстановления сообщения между двумя сверхдержавами, дабы не оказаться зажатой между молотом и наковальней», — заявил депутат.