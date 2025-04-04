«Даст воздушный коридор»: В Думе не считают Европу помехой для прямых рейсов между Россией и США
Депутат Шеремет счёл «мостом надежды» вероятное возобновление авиарейсов в США
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Прямое авиасообщение между Россией и США может стать воздушным «мостом надежды» и новых возможностей, преодолевающим железный занавес опасной эпохи правления Джо Байдена. Депутат Государственной думы Михаил Шеремет отметил в разговоре с Life.ru, что сам факт ведения уважительного диалога и его продолжение после длительного перерыва внушает надежду на реализацию масштабных проектов.
При этом идеи государств пойдут на пользу как двум народам, так и всему международному сообществу, уверен российский парламентарий. По оценке Шеремета, в случае достижения договорённости Европа без возражений выделит для российских и американских самолётов воздушный коридор.
«В части восстановления авиасообщения уверен, что Европа сама предложит варианты кратчайших воздушных коридоров для восстановления сообщения между двумя сверхдержавами, дабы не оказаться зажатой между молотом и наковальней», — заявил депутат.
Напомним, что сейчас Вашингтон и Москва активно обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Никаких более подробных деталей этой темы раскрыто не было, но спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду на дальнейшее продвижение в этом вопросе. Во время рабочей поездки в Вашингтон он охарактеризовал результаты переговоров между Россией и США как «три шага вперёд».