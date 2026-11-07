Шведский автоконцерн Volvo, прекративший официальную деятельность в России, зарегистрировал в стране товарный знак для автомобилей, двигателей и услуг по техническому обслуживанию транспорта. Согласно данным Роспатента, правовая охрана бренда будет действовать до декабря 2035 года.

Заявку на регистрацию фирменного логотипа направили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности ещё в декабре 2025 года. Заявителем выступила шведская компания Volvo Trademark Holding AB через AB Volvo. Положительное решение ведомство приняло в сентябре 2026 года.

Товарный знак зарегистрировали сразу по трём классам Международной классификации товаров и услуг — № 7, 12 и 37. Они распространяются на машины и оборудование, двигатели, электроприводы, различные транспортные средства, включая электромобили и гибридные автомобили.

Кроме того, регистрация охватывает услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию техники. В перечень также входят зарядка электромобилей и аренда отдельных видов строительного и зарядного оборудования.

Volvo приостановила деятельность на российском рынке в феврале 2022 года. Впоследствии российские активы производителя, включая предприятие по выпуску грузовых автомобилей в Калуге, перешли под управление отечественного инвестора.