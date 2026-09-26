Hyundai напомнила о себе в России: Компания защитила сразу десять товарных знаков

Южнокорейская компания Hyundai, прекратившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала десять товарных знаков на территории страны. Информация следует из базы Роспатента.

Среди получивших правовую охрану обозначений оказались шесть вариантов логотипа самого автопроизводителя. Ещё три регистрации относятся к премиальному бренду Genesis, а оставшаяся — к Trago Xcient. Соответствующие заявки поступали в ведомство в 2024–2025 годах.

Перечень товаров и услуг, на которые распространяется защита, не ограничивается автомобилями. В него вошли, в частности, подушки, грабли для ухода за площадками для гольфа и предоставление изображений в интернете без возможности скачивания. Срок действия исключительных прав на зарегистрированные обозначения истекает в 2034–2035 годах.

Ранее Life.ru сообщал, что Hyundai зарегистрировала в России ещё 11 товарных знаков. Среди них оказались обозначения Genesis и Hyundai Certified, а также несколько вариантов логотипа южнокорейского автопроизводителя. Заявки были поданы в 2025 году, срок действия прав рассчитан до 2035-го.