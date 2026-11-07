Немецкий автопроизводитель Audi получил в России права на товарный знак своей спортивной линейки автомобилей. Соответствующее решение принял Роспатент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу ведомства.

Компания направила документы на регистрацию в июле 2025 года. В ноябре 2026-го Роспатент удовлетворил заявку и предоставил обозначению правовую охрану до 2035 года.

Речь идёт о линейке Audi S, которая объединяет спортивные модификации серийных автомобилей марки. Такие версии отличаются от стандартных моделей A-серии повышенной производительностью и техническими характеристиками.

Audi входит в немецкий автомобильный концерн Volkswagen. Производственные предприятия компании работают в Германии, других европейских государствах, а также в Китае, Индии, Бразилии и Мексике. При этом сама регистрация товарного знака не означает возобновления официальных продаж автомобилей марки на российском рынке.

Ранее сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai оформил в России права сразу на десять товарных знаков. Компания, которая прекратила деятельность в стране в 2022 году, направляла соответствующие заявки в Роспатент на протяжении 2024–2025 годов.