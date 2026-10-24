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Опубликовано 24 октября, 13:57

Lego продлила права на товарный знак в России до 2036 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Mylinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Mylinska

Датский производитель конструкторов Lego, прекративший поставки в Россию, продлил действие одноимённого товарного знака до ноября 2036 года. Соответствующее решение Роспатент принял в октябре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Срок действия исключительных прав на фирменный логотип с надписью «Лего» должен был закончиться в ноябре 2026 года. Однако компания заранее направила заявление о продлении регистрации и получила положительный ответ.

Теперь производитель сохранит права на использование бренда в России ещё на десять лет. Товарный знак распространяется на игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, а также ёлочные украшения.

При этом продление регистрации не означает, что Lego готовится возобновить продажи в России. Такая процедура позволяет правообладателю сохранить юридическую защиту бренда, даже если компания не ведёт полноценную коммерческую деятельность в стране.

В 2022 году Lego прекратила поставки своей продукции на российский рынок. Из-за нехватки товаров сеть сертифицированных магазинов сначала приостановила работу части торговых точек, а затем датский производитель расторг сотрудничество с российским дистрибьютором.

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Ранее Life.ru сообщал, что покинувший российский рынок итальянский модный дом Valentino зарегистрировал в стране новые товарные знаки до 2036 года. Роспатент оформил права на название бренда и его фирменный логотип. При этом регистрация не свидетельствует о планах компании вновь открыть магазины в России, а позволяет защитить торговую марку от использования сторонними производителями.

Больше новостей о компаниях, брендах и изменениях на российском рынке — читайте в разделе «Бизнес» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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