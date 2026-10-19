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Опубликовано 19 октября, 18:12

Ушёл, но права сохранил: Valentino зарегистрировал в России новые товарные знаки до 2036 года

Ушедший из России Valentino зарегистрировал новые товарные знаки до 2036 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roberto La Rosa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roberto La Rosa

Итальянский дом моды Valentino, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране новые товарные знаки. Как стало известно Life.ru из предоставленных данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 16 октября Роспатент оформил права на название бренда и его фирменный логотип.

Правообладателем выступает итальянская компания Valentino S.p.A. Исключительные права на обозначения будут действовать до февраля 2036 года. Регистрация распространяется на косметическую и парфюмерную продукцию для мужчин и женщин.

При этом оформление товарных знаков само по себе не означает, что люксовый бренд собирается возобновить работу российских бутиков. Такая процедура позволяет компании сохранить правовую защиту названия и логотипа, в том числе от их использования посторонними производителями.

Valentino прекратил коммерческую деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. До этого марка была представлена в стране в том числе через структуры крупного продавца предметов роскоши Mercury. Бутиками нескольких люксовых брендов, включая Valentino, управляла связанная с ретейлером компания ООО «Дейзи».

В 2021 году Mercury перенесла магазины Valentino, Versace и Hublot из московской гостиницы «Метрополь» в другие помещения, в том числе в «Барвиху Luxury Village». Тогда конечным бенефициаром ООО «Дейзи» значилась кипрская Dallau Holdings. Согласно актуальным сведениям Rusprofile, теперь учредителем компании выступает ООО «Бриар».

Сам модный дом появился в Риме в 1960 году. Его создали дизайнер Валентино Гаравани и предприниматель Джанкарло Джамметти. В январе 2026 года Гаравани скончался в возрасте 93 лет. Основателя легендарного бренда похоронили в римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири.

Роспатент зарегистрировал логотип Louis Vuitton для NFT до 2035 года
Роспатент зарегистрировал логотип Louis Vuitton для NFT до 2035 года

Ранее Life.ru сообщал, что покинувшая российский рынок финская компания Valio зарегистрировала в стране два товарных знака. Права на обозначения Valio и «Валио» будут действовать до июня 2035 года.

Больше новостей о компаниях, брендах и изменениях на российском рынке — читайте в разделе «Бизнес» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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