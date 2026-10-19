Ушёл, но права сохранил: Valentino зарегистрировал в России новые товарные знаки до 2036 года

Итальянский дом моды Valentino, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране новые товарные знаки. Как стало известно Life.ru из предоставленных данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 16 октября Роспатент оформил права на название бренда и его фирменный логотип.

Правообладателем выступает итальянская компания Valentino S.p.A. Исключительные права на обозначения будут действовать до февраля 2036 года. Регистрация распространяется на косметическую и парфюмерную продукцию для мужчин и женщин.

При этом оформление товарных знаков само по себе не означает, что люксовый бренд собирается возобновить работу российских бутиков. Такая процедура позволяет компании сохранить правовую защиту названия и логотипа, в том числе от их использования посторонними производителями.

Valentino прекратил коммерческую деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. До этого марка была представлена в стране в том числе через структуры крупного продавца предметов роскоши Mercury. Бутиками нескольких люксовых брендов, включая Valentino, управляла связанная с ретейлером компания ООО «Дейзи».

В 2021 году Mercury перенесла магазины Valentino, Versace и Hublot из московской гостиницы «Метрополь» в другие помещения, в том числе в «Барвиху Luxury Village». Тогда конечным бенефициаром ООО «Дейзи» значилась кипрская Dallau Holdings. Согласно актуальным сведениям Rusprofile, теперь учредителем компании выступает ООО «Бриар».

Сам модный дом появился в Риме в 1960 году. Его создали дизайнер Валентино Гаравани и предприниматель Джанкарло Джамметти. В январе 2026 года Гаравани скончался в возрасте 93 лет. Основателя легендарного бренда похоронили в римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири.

Ранее Life.ru сообщал, что покинувшая российский рынок финская компания Valio зарегистрировала в стране два товарных знака. Права на обозначения Valio и «Валио» будут действовать до июня 2035 года.