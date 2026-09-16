Роспатент зарегистрировал логотип Louis Vuitton для NFT до 2035 года

Louis Vuitton зарегистрировал в России свой логотип для виртуальных товаров, NFT, цифровых сервисов и развлечений. Информацию об этом обнаружил ТАСС в базе Роспатента.

Заявку французская Louis Vuitton Malletier направила из Франции ещё в октябре 2025 года. Регистрация завершилась только в сентябре 2026-го, а исключительное право будет действовать до октября 2035 года.

Знак защищён сразу по пяти классам Международной классификации товаров и услуг — № 9, 35, 36, 41 и 42. Они охватывают программное обеспечение и мобильные приложения, виртуальные товары, NFT, их продажу и продвижение, финансовые операции, онлайн-игры и развлечения.

Кроме того, регистрация распространяется на технологии блокчейна, виртуальной, дополненной и смешанной реальности. В перечень цифровых товаров вошли в том числе часы, украшения, парфюмерия, косметика, одежда, обувь, сумки, мебель и произведения искусства.

Таким образом, модный дом сохранил правовую защиту своего узнаваемого логотипа в России и для новых цифровых направлений. Ранее компания свернула работу большинства своих российских магазинов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в марте Louis Vuitton оформил в России ещё три товарных знака. Тогда регистрация охватила категории от парфюмерии, одежды и украшений до изделий из кожи, часов и оборудования для аудиовизуальных технологий.