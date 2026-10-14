Финская Valio зарегистрировала товарные знаки в России до 2035 года

Финский молочный концерн Valio, покинувший российский рынок в 2022 году, оформил права на два товарных знака в России — Valio и «Валио». Как выяснил Life.ru, сведения о регистрации появились 13 октября в базе проверки контрагентов Rusprofile. Согласно представленным данным, исключительные права на обозначения будут действовать до июня 2035 года.

Под зарегистрированными названиями компания сможет выпускать и продавать широкий ассортимент продовольственных товаров. В перечень вошли не только молоко, сыры и сливочное масло, но и мясо, рыба, птица, яйца, джемы, компоты, а также консервированные, замороженные и сушёные овощи и фрукты.

При этом оформление товарных знаков само по себе не означает возвращения финского производителя в Россию. Регистрация позволяет сохранять правовую защиту брендов, однако о планах возобновить производство или продажи концерн не объявлял.

Valio решила свернуть российский бизнес в марте 2022 года, объяснив это сложной экономической и геополитической обстановкой. Тогда глава компании Анникка Хурме заявила об отсутствии этических оснований для продолжения деятельности в стране.

Уже в апреле концерн продал подмосковный завод по производству плавленых и полутвёрдых сыров группе «Велком». Покупателю также перешли права на бренд Viola, под которым ранее выпускалась часть продукции. Осенью того же года российское юридическое лицо сменило название с ООО «Валио» на ООО «Виола».

После смены собственника предприятие продолжило работу. По данным Rusprofile, выручка ООО «Виола» в 2025 году достигла 12,3 миллиарда рублей против 11,3 миллиарда годом ранее. Компания также вышла из убытка, получив 90,2 миллиона рублей чистой прибыли после отрицательного результата в 19,8 миллиона за 2024 год.

Ранее Life.ru сообщал о регистрации в России товарного знака Louis Vuitton для виртуальных товаров и NFT. Французский модный дом, прекративший работу российских магазинов, в сентябре 2026 года закрепил права на логотип для цифровых сервисов и развлечений. Охрана обозначения будет действовать до октября 2035 года.