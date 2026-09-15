Владелец Uniqlo зарегистрировал в России новый товарный знак

Японский холдинг Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, зарегистрировал в России новый товарный знак. Регистрация состоялась 14 сентября, следует из данных Роспатента, изученных РИА «Новости».

Исключительные права компании на обозначение Fast Retailing будут действовать до 31 августа 2035 года.

Под этим товарным знаком холдинг сможет выпускать и продавать одежду и обувь, товары для дома, косметику и ювелирные изделия. Регистрация также распространяется на организацию мероприятий и проведение рекламных кампаний.

Fast Retailing ведёт историю от магазина мужской одежды Ogori Shoji, открытого в японской префектуре Ямагути в 1949 году. Первый магазин под брендом Uniqlo появился в Хиросиме в 1984-м.

Ранее Christian Dior зарегистрировал новый товарный знак в России — теперь сможет продавать одежду, обувь, украшения, товары для дома и игрушки. Знак зарегистрировали 15 июля. Компания приостановила работу в России в 2022 году, а к 2024-му закрыла все магазины, но сейчас готовится к возвращению: к 2028 году планирует открыть два флагманских бутика в Москве. Выручка российского подразделения Dior за 2025 год резко упала — с 58,4 млн до 592 тысяч рублей, а убыток сократился с 1,5 млрд до 120 млн рублей.