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Опубликовано 24 сентября, 04:07

КГБ Белоруссии сообщил о срыве диверсии на стратегическом объекте России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Белоруссии заявили о предотвращении диверсии на одном из стратегических объектов России. По данным КГБ республики, группа готовила атаку, однако спецслужбам удалось сорвать её ещё до начала реализации замысла.

В ведомстве сообщили, что группу координировали с территории Украины. Белоруссию при этом планировали использовать как транзитный маршрут для передачи участникам оборудования, беспилотников и средств связи.

«Полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны», — говорится в сообщении.

Белорусский КГБ вместе с российскими специальными службами продолжает устанавливать других возможных участников подготовки диверсии.

«Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается», — добавили в ведомстве.

Обмен с Украиной и бомба в тайнике: ФСБ предотвратила подрыв газопровода в КБР
Обмен с Украиной и бомба в тайнике: ФСБ предотвратила подрыв газопровода в КБР

Ранее ФСБ показала кадры задержания и допроса мужчины, которого подозревают в подготовке диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, он приехал в Россию с Украины в рамках гуманитарного обмена.

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Лия Мурадьян
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