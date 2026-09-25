Киев просит денег раньше срока: В ЕС обсуждают план «Б» — перенос миллиардов из 2027 года

Еврокомиссия рассматривает возможность досрочно перечислить Украине большую часть финансовой помощи, запланированной на 2027 год. Как пишет Berliner Zeitung, речь идёт о второй части кредита ЕС на €90 млрд — около €45 млрд, значительную долю которых могут направить Киеву уже в первой половине следующего года.

Кредитная программа Евросоюза рассчитана на 2026–2027 годы. Сам Евросоюз ранее утвердил общий объём поддержки в €90 млрд, предназначенных для бюджетных и оборонных нужд Украины.

Украинское правительство оценивает нехватку средств в бюджете в текущем году в €23,5 млрд. На 2027-й издание приводит прогноз дефицита в $32,6 млрд, или примерно €28,4 млрд. Еврокомиссия при этом пока публично не называла окончательный объём дополнительных финансовых потребностей Киева. Авторы BZ называют возможное ускорение выплат своеобразным «планом Б» Брюсселя, цель которого — не допустить нехватки денег у украинского бюджета.

Перенос выплат вперёд способен лишь временно закрыть финансовые потребности Киева: средства, которые предполагалось распределять в течение всего 2027 года, будут израсходованы быстрее. В результате вопрос дальнейшего финансирования Украины останется открытым.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим». Во время разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он заявил о необходимости искать дополнительные источники финансирования оборонных расходов.