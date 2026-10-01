Киев составил для США «список пожеланий» по новым санкциям против России

Украина намерена передать администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, против которых Киев предлагает ввести ограничения в рамках нового американского санкционного закона. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, передаёт Associated Press.

Одним из приоритетов Киева дипломат назвал несколько российских компаний, которые, по его словам, производят компоненты для спутниковой системы «Рассвет». Её в публикации AP называют российским аналогом Starlink. Основная компания, развивающая сеть, уже находится под американскими санкциями, однако ряд поставщиков компонентов под ограничения пока не попал.

Сеник заявил, что Украина рассматривает развитие российской спутниковой группировки как угрозу. По его оценке, после развёртывания системы она сможет обеспечивать передачу информации в режиме реального времени. Это утверждение является оценкой украинской стороны.

Кроме того, Киев предлагает США усилить ограничения в отношении судов, которые западные страны относят к так называемому теневому флоту России. Такие суда Вашингтон и его союзники связывают с экспортом российской нефти в обход части действующих ограничений.

Украинская сторона также добивается от администрации США и американских компаний публичной реакции на удары по объектам компаний из США, работающих на территории Украины, сообщил Сеник.

Речь идёт о законе имени сенатора Линдси Грэма*, который Дональд Трамп подписал 18 сентября. Документ расширяет американские санкционные и тарифные полномочия в отношении России, её финансового и энергетического секторов, а также ряда зарубежных компаний и государств, взаимодействующих с российской экономикой.

В соответствии с законом американская администрация должна провести первый предусмотренный документом пересмотр потенциальных объектов санкций не позднее 18 октября. Однако перечень, который предлагает Киев, сам по себе не означает автоматического введения ограничений: решения о том, подпадают ли конкретные лица и организации под установленные законом критерии, принимают власти США.

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