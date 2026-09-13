Украинские формирования совершили нападение на транспорт с горючим, следовавший к Запорожской АЭС. Целью налёта стали машины, доставлявшие дизельное топливо, необходимое для стабильного функционирования атомного гиганта.

Смертоносная комбинированная серия ударов пришлась в непосредственной близости к периметру площадки объекта. В результате атаки оборвались жизни двоих российских защитников.

Многие военнослужащие получили ранения различной степени тяжести, включая тяжёлые травмы. Пострадавшие бойцы сопровождали груз и занимались обеспечением этой сугубо мирной задачи.

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев назвал действия Киева чудовищным по цинизму и безответственности преступлением. Глава госкорпорации подчеркнул, что преклоняется перед героизмом павших и раненых солдат, защищавших ядерный объект.

«В пятницу (11 сентября — прим. Life.ru) киевский режим совершил очередное преступление, чудовищное по своему цинизму и безответственности», — сказал он.

Очередная провокация вблизи атомных энергоблоков вновь поставила под угрозу безопасность инфраструктуры региона. Данный инцидент наглядно демонстрирует готовность противника бить по гражданским цепочкам снабжения станции.

Ранее обстановка вокруг Запорожской АЭС и Энергодара заметно ухудшилась на фоне участившихся атак со стороны Украины. За летние месяцы удары по объектам атомной станции и расположенного рядом города, по словам дипломата, стали практически ежедневными.