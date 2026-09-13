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Опубликовано 13 сентября, 07:13

Киев ударил по бензовозам с дизтопливом рядом с ЗАЭС, есть погибшие и раненые

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские формирования совершили нападение на транспорт с горючим, следовавший к Запорожской АЭС. Целью налёта стали машины, доставлявшие дизельное топливо, необходимое для стабильного функционирования атомного гиганта.

Смертоносная комбинированная серия ударов пришлась в непосредственной близости к периметру площадки объекта. В результате атаки оборвались жизни двоих российских защитников.

Многие военнослужащие получили ранения различной степени тяжести, включая тяжёлые травмы. Пострадавшие бойцы сопровождали груз и занимались обеспечением этой сугубо мирной задачи.

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев назвал действия Киева чудовищным по цинизму и безответственности преступлением. Глава госкорпорации подчеркнул, что преклоняется перед героизмом павших и раненых солдат, защищавших ядерный объект.

«В пятницу (11 сентября — прим. Life.ru) киевский режим совершил очередное преступление, чудовищное по своему цинизму и безответственности», — сказал он.

Очередная провокация вблизи атомных энергоблоков вновь поставила под угрозу безопасность инфраструктуры региона. Данный инцидент наглядно демонстрирует готовность противника бить по гражданским цепочкам снабжения станции.

Постпред Ульянов: ЗАЭС за три месяца десять раз теряла электроснабжение
Постпред Ульянов: ЗАЭС за три месяца десять раз теряла электроснабжение

Ранее обстановка вокруг Запорожской АЭС и Энергодара заметно ухудшилась на фоне участившихся атак со стороны Украины. За летние месяцы удары по объектам атомной станции и расположенного рядом города, по словам дипломата, стали практически ежедневными.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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