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Опубликовано 9 сентября, 06:09

Киевляне начали собирать чемоданы: Экс-депутат Рады рассказал о бегстве жителей из столицы

Экс-депутат Рады заявил об отъезде жителей Киева из столицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что жители Киева постепенно уезжают из города, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала MayiakUA.

«Я вижу, как всё больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи. Кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими. Но люди постепенно покидают Киев», — сказал он.

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Ранее журналист Дмитрий Гордон* рекомендовал жителям украинской столицы заранее подготовиться к возможным перебоям с электричеством и проблемам в работе магазинов. В частности, он посоветовал держать дома запас продовольствия примерно на две недели.

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Милена Скрипальщикова
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