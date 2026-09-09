Киевляне начали собирать чемоданы: Экс-депутат Рады рассказал о бегстве жителей из столицы

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что жители Киева постепенно уезжают из города, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала MayiakUA.

«Я вижу, как всё больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи. Кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими. Но люди постепенно покидают Киев», — сказал он.

Ранее журналист Дмитрий Гордон* рекомендовал жителям украинской столицы заранее подготовиться к возможным перебоям с электричеством и проблемам в работе магазинов. В частности, он посоветовал держать дома запас продовольствия примерно на две недели.

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