В Раде призвали украинцев готовиться к сложной зиме и запасаться дровами

Жителям Украины необходимо заранее подготовиться к возможным трудностям в зимний период, заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Она призвала граждан не ждать обещаний властей, а самостоятельно продумать варианты на случай проблем.

По словам парламентария, предстоящие осень и зима могут оказаться непростыми, поэтому украинцам стоит заранее сделать необходимые запасы. Особое внимание она обратила на жителей Киева, которым, по её мнению, следует рассмотреть возможность временного выезда из города.

«У нас будут сложные осень, зима. Украинцам нужно говорить правду о зиме, а не кормить обещаниями. Готовьтесь, запасайтесь, выезжайте из Киева, закупайте дрова, всё что угодно», – заявила Бобровская в интервью YouTube-каналу «Шелтер».

Депутат также подчеркнула важность подготовки социальных объектов, включая школы. По её словам, необходимо заранее продумывать меры, которые помогут пережить возможные сложности в холодный сезон.

«Нужно готовить школы», – отметила Бобровская, добавив, что гражданам следует самостоятельно оценивать риски и не откладывать подготовку на последний момент.

Ранее Life.ru писал, что советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов предупредил о возможных сложностях с энергоснабжением в зимний период. По его словам, главной угрозой остаются удары по энергетической инфраструктуре. Эксперт отметил, что Киев находится среди городов с повышенными рисками из-за зависимости от централизованной системы отопления и работы теплоэлектроцентралей.