Украинцам предрекли новый скачок цен из-за проблем с доставкой товаров

Цены на товары на Украине могут вырасти ещё на 10–15% на фоне подорожания логистики. Такой прогноз дал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. По его оценке, расходы на перевозку и доставку продукции способны увеличиться сразу на 30–40%. Эти затраты бизнес в конечном итоге будет вынужден частично переложить на покупателей.

«По моим оценкам, стоимость логистики возрастёт на 30–40 процентов, соответственно, это означает рост цен на товары до 10–15 процентов», — заявил Кущ в эфире «Новости.LIVE».

При этом эксперт не ожидает постоянного дефицита продукции. По его словам, нехватка отдельных товаров может возникать эпизодически и зависеть от ситуации с поставками и конкретными категориями продукции.

Кущ также призвал украинцев не устраивать ажиотаж и не скупать продукты впрок исключительно из опасений дальнейшего подорожания. В конце августа местные СМИ уже сообщали о перебоях с некоторыми товарами на фоне перестройки логистических цепочек.

Дополнительным фактором риска для экономики остаётся состояние украинской энергетики. Премьер-министр Сергей Корецкий ранее предупреждал, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей.

Ранее Life.ru рассказывал, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль также предупредил жителей страны о тяжёлом отопительном сезоне. По его словам, энергосистема остаётся уязвимой, а новые повреждения инфраструктуры способны создать дополнительные проблемы со светом, теплом, водой и логистикой. Украинские власти на этом фоне продолжают готовиться к возможным перебоям зимой.