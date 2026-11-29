Ким Кардашьян прочат в соперники Мэттью Макконахи на выборах президента США
Политолог Маркелов: СМИ могут наречь Ким Кардашьян кандидатом в президенты США
Обложка © ТАСС / Anthony Behar/Sipa USA, Jordan Strauss / АР
Американская пресса может назвать Ким Кардашьян в числе возможных претендентов на Белый дом, предположил политолог Сергей Маркелов, комментируя публикацию о шансах актёра Мэттью Макконахи на выборах президента США в 2028 году. По его мнению, в ближайшие два года в таких списках появятся и другие знаменитости.
По оценке эксперта, Вашингтону выгоден интерес публики к звёздам. Новость о том, что за президентское кресло может побороться Макконахи или журналист Такер Карлсон, привлечёт больше внимания, чем выдвижение губернатора или сенатора. Это даст американцам повод следить за кампанией и участвовать в выборах.
«Но очевидно, что ни Макконахи, ни остальные актёры на выборы как кандидаты не пойдут. Не из-за отсутствия желания, а потому что система США их отсечёт», — заключил собеседник «Абзаца».
Напомним, издание The Hill включило Мэттью Макконахи в список возможных независимых кандидатов на выборах президента США в 2028 году. Поводом стало видео, в котором актёр перед промежуточными выборами в Конгресс поддержал независимых политиков. Сам он о намерении баллотироваться не объявлял.