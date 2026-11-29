Американская пресса может назвать Ким Кардашьян в числе возможных претендентов на Белый дом, предположил политолог Сергей Маркелов, комментируя публикацию о шансах актёра Мэттью Макконахи на выборах президента США в 2028 году. По его мнению, в ближайшие два года в таких списках появятся и другие знаменитости.

По оценке эксперта, Вашингтону выгоден интерес публики к звёздам. Новость о том, что за президентское кресло может побороться Макконахи или журналист Такер Карлсон, привлечёт больше внимания, чем выдвижение губернатора или сенатора. Это даст американцам повод следить за кампанией и участвовать в выборах.

«Но очевидно, что ни Макконахи, ни остальные актёры на выборы как кандидаты не пойдут. Не из-за отсутствия желания, а потому что система США их отсечёт», — заключил собеседник «Абзаца».