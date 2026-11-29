Голливудский актёр и обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи оказался в списке потенциальных независимых кандидатов на пост президента США в 2028 году. Его возможное участие в борьбе за Белый дом обсуждает американское издание The Hill.

Разговоры о политической карьере артиста активизировались после публикации видеоролика накануне промежуточных выборов в Конгресс. Макконахи выступил в поддержку независимых политиков и призвал вернуть американскую политику к центристским позициям. Сенатор от Демократической партии Джеймс Таларико назвал актёра отличным кандидатом, а предприниматель Эндрю Янг отметил, что подобные заявления подогревают интерес к политическим амбициям кинозвезды.

Среди других потенциальных участников президентской гонки The Hill назвала предпринимателя Эндрю Янга, члена Палаты представителей США Томаса Мэсси, бывшего телеведущего CNN Дона Лемона и журналиста Такера Карлсона. Сам Макконахи официально о намерении баллотироваться пока не объявлял.