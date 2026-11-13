Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьёз рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Поводом для сомнений стало крупное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из окружения политика.

По информации телеканала, Вэнс обсуждает своё политическое будущее с ближайшими союзниками и советниками. Около десяти собеседников CNN подтвердили, что окончательного решения о выдвижении он пока не принял.

Одной из причин сомнений стали разногласия внутри движения сторонников Дональда Трампа. Кроме того, на планы вице-президента повлияли последствия американской военной кампании против Ирана и возможные трудности с объединением республиканского электората.

Немаловажным фактором остаётся семья. Вэнс воспитывает четверых детей и, по словам источников, учитывает, какую нагрузку на близких может создать новая президентская кампания.

Ситуация обострилась после промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. После голосования Вэнс публично связал поражение республиканцев с войной против Ирана и ростом стоимости жизни в США.

Несмотря на сомнения, вице-президент не исключает участия в выборах. Некоторые его сторонники убеждены, что он всё же решит баллотироваться, однако сам Вэнс пока не определил сроки принятия окончательного решения.

Среди других возможных претендентов на выдвижение от республиканцев называют госсекретаря США Марко Рубио. Следующие президентские выборы в Соединённых Штатах запланированы на 7 ноября 2028 года.