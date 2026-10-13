Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 05:51

Трамп заявил, что с радостью бы остался президентом США на третий срок

Дональд Трамп. Обложка © whitehouse.gov

Дональд Трамп. Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о желании продолжить работу на посту главы государства ещё один срок, если бы такая возможность существовала. Об этом он сказал во время митинга в Огайо.

Когда участники мероприятия начали скандировать «Ещё четыре года», призывая политика баллотироваться на новый срок, Трамп ответил: «Я бы с радостью сделал это».

Таким образом, американский лидер выразил готовность остаться у власти на третий президентский срок, однако действующее законодательство США ограничивает число избраний на этот пост.

Киев, подвинься! В США раскрыли главный мотив Трампа в дизельной сделке с Путиным
Киев, подвинься! В США раскрыли главный мотив Трампа в дизельной сделке с Путиным

Трамп уже не раз говорил о желании баллотироваться на третий срок, несмотря на запрет действующего законодательства. При этом действующий глава Белого дома ранее не стал подтверждать, что поддержит кандидатуру вице-президента Джей Ди Вэнса на президентских выборах 2028 года.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar