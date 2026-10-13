Трамп заявил, что с радостью бы остался президентом США на третий срок
Дональд Трамп. Обложка © whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп заявил о желании продолжить работу на посту главы государства ещё один срок, если бы такая возможность существовала. Об этом он сказал во время митинга в Огайо.
Когда участники мероприятия начали скандировать «Ещё четыре года», призывая политика баллотироваться на новый срок, Трамп ответил: «Я бы с радостью сделал это».
Таким образом, американский лидер выразил готовность остаться у власти на третий президентский срок, однако действующее законодательство США ограничивает число избраний на этот пост.
Трамп уже не раз говорил о желании баллотироваться на третий срок, несмотря на запрет действующего законодательства. При этом действующий глава Белого дома ранее не стал подтверждать, что поддержит кандидатуру вице-президента Джей Ди Вэнса на президентских выборах 2028 года.
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