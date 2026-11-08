Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать собственный политический курс и всё реже упоминает Дональда Трампа в публичных выступлениях. Изменения стали заметны во время предвыборной кампании республиканцев перед голосованием в Конгресс 3 ноября. Об этом сообщает Reuters после анализа выступлений политика.

Агентство изучило шесть речей Вэнса с сентября 2026 года. Вице-президент сосредоточился на экономической политике, общественной безопасности и ограничении военного вмешательства США за рубежом. При этом он практически перестал обсуждать некоторые ключевые инициативы Трампа, включая войну с Ираном и массовую депортацию нелегальных мигрантов.

По данным источников Reuters, Вэнс и его советники сознательно изменили стратегию. Они считают экономический национализм, сдержанность во внешней политике и борьбу с преступностью основными направлениями, на которых вице-президент может построить собственную политическую репутацию. После поражения республиканцев Вэнс открыто раскритиковал продолжение конфликта с Ираном.

«Причина нашего поражения — это война (с Ираном. — Прим. Life.ru). Сам президент (США Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) заявил об этом вчера ночью», — написал политик в соцсети X.

Вэнс также призвал республиканцев уделить больше внимания стоимости жизни, пересмотреть внешнеполитические приоритеты и отношения с Израилем. Однако источники агентства подчёркивают, что его заявления не означают окончательного разрыва с Трампом. Так, тогдашняя глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заранее знала о публикации вице-президента.

В Республиканской партии Вэнса рассматривают как одного из возможных участников президентских выборов 2028 года. Сам политик пока не объявлял о выдвижении, а Трамп не поддержал ни одного потенциального кандидата. При этом результаты промежуточных выборов затронули и политические позиции вице-президента: республиканцы потерпели поражение в том числе в штатах, где он лично участвовал в кампании.

Ранее Джей Ди Вэнс возложил ответственность за поражение Республиканской партии на войну против Ирана. После выборов 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США. Вице-президент отмечал, что часть избирателей, поддержавших республиканцев в 2024 году, теперь проголосовала за их соперников. Среди причин недовольства американцев он называл рост стоимости жизни, инфляцию и отношения Вашингтона с Израилем. По мнению Вэнса, многие граждане ожидали прекращения вооружённого конфликта и решения внутренних экономических проблем. При этом политик призвал сторонников военной кампании открыто объяснить её необходимость и последствия для страны.