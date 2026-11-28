Мексика направила США официальную ноту протеста из-за запуска американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) горячих линий для жителей мексиканских штатов. Президент страны Клаудия Шейнбаум расценила инициативу Вашингтона как вмешательство во внутренние дела республики, сообщает Reuters.

Поводом для дипломатического протеста стал запуск горячей линии для анонимных сообщений о наркоторговцах и коррумпированных чиновниках в штате Синалоа, где действуют крупные наркокартели. Американское ведомство предложило мексиканцам сообщать не только о деятельности преступных группировок, но и о чиновниках, которые предположительно оказывают им поддержку. Мексиканская сторона выразила официальное недовольство послу США Рональду Джонсону.

Шейнбаум подчеркнула, что отношения Мехико и Вашингтона должны строиться на сотрудничестве, а не подчинении. По её словам, американским силовикам следует сосредоточиться на борьбе с распространением наркотиков на территории собственной страны. Особое внимание президент призвала уделить расследованию коррупционных связей американских чиновников с организованной преступностью.

Мексиканский лидер также сослалась на расследование агентства Associated Press. Журналисты выяснили, что в рамках операции по выявлению крупной сети наркоторговцев сотрудники DEA сознательно не стали изымать как минимум 1,4 миллиона таблеток фентанила.