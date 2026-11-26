Мексика может ввести санкции против американской компании SpaceX из-за загрязнения побережья предполагаемыми обломками её ракет. Об этом президент страны Клаудия Шейнбаум заявила на ежедневной пресс-конференции.

Вопросом возможных штрафов занимается Федеральная прокуратура по охране окружающей среды Мексики (Profepa). При этом Шейнбаум считает, что проблему запусков ракет необходимо обсуждать непосредственно с властями США, а не только с компанией Илона Маска. Мехико уже провёл переговоры с американским посольством.

Особую обеспокоенность мексиканских властей вызывает расположение космодрома SpaceX в Техасе в непосредственной близости от государственной границы. При запуске ракеты заходят в воздушное пространство Мексики, поэтому каждый такой полёт требует разрешения местных авиационных властей и временного ограничения воздушного движения.

Пока количество запусков невелико, однако планы SpaceX увеличить их число до 400 в год могут создать проблемы для гражданской авиации. Мексиканская сторона добивается встречи профильных ведомств двух стран, чтобы согласовать порядок выдачи разрешений и при необходимости обсудить перенос зоны запусков.

Поводом для разбирательства стал испытательный полёт Starship 13 ноября. После взрыва ускорителя над Мексиканским заливом на пляже Багдад в штате Тамаулипас обнаружили предполагаемые фрагменты ракеты. Специалисты собрали 5,9 килограмма обломков и запросили у SpaceX техническую документацию для установления их происхождения. В самой компании заявили, что принадлежность найденных фрагментов к её ракетам пока не подтверждена.

Напомним, в ноябре во время 15-го испытательного полёта Starship компании Илона Маска не удалось осуществить двойной захват ступеней.