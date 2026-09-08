Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 16:33

Кипер написал заявление об уходе с поста главы Одесской военной администрации

Обложка © Wikipedia / oda.od.gov.ua

Обложка © Wikipedia / oda.od.gov.ua

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал заявление об освобождении от должности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Ещё инсайд. Олег Кипер тоже написал заявление об освобождении от должности главы Одесской областной военной администрации», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Других подробностей Гончаренко* не привёл. Речь пока идёт именно о заявлении Кипера, а не о состоявшемся увольнении с должности.

Вслед за шефом: Первый замгенпрокурора Украины собралась в отставку на фоне «Карфагена»
Вслед за шефом: Первый замгенпрокурора Украины собралась в отставку на фоне «Карфагена»

Накануне генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко также подал заявление об отставке. Своё решение он назвал политическим; оно последовало на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства.

Больше новостей о ситуации на Украине и событиях вокруг конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar