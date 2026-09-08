Кипер написал заявление об уходе с поста главы Одесской военной администрации

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал заявление об освобождении от должности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Ещё инсайд. Олег Кипер тоже написал заявление об освобождении от должности главы Одесской областной военной администрации», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Других подробностей Гончаренко* не привёл. Речь пока идёт именно о заявлении Кипера, а не о состоявшемся увольнении с должности.

Накануне генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко также подал заявление об отставке. Своё решение он назвал политическим; оно последовало на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства.

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