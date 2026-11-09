Представители семи общественных организаций Ярославской области потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 27 ноября. Они направили открытое обращение губернатору Михаилу Евраеву, обвинив певца в неуважительном отношении к символике Воздушно-десантных войск. Открытое письмо опубликовал руководитель местного отделения «Союза десантников России» Андрей Палачев.

Поводом для недовольства стал эпизод, в котором Киркоров демонстративно разрывал тельняшку. Авторы письма считают подобное поведение оскорбительным для военнослужащих, ветеранов и семей погибших бойцов.

«Выражаем особое негодование в связи с публичными действиями Филиппа Киркорова, а именно эпизодом, где он демонстративно разрывал тельняшку», — говорится в обращении.

Общественники подчеркнули, что тельняшка и голубой берет имеют особое значение для десантников. Подписанты также напомнили о восьми погибших участниках ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» имени Леонида Палачёва. Инициатором обращения выступил руководитель местного отделения «Союза десантников России» Андрей Палачёв. К нему присоединились представители «Боевого братства», «Фронтового братства», областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения «Поискового движения России».

Концерт Киркорова должен пройти 27 ноября на площадке «Арена-2000. Локомотив». По информации СМИ, региональное правительство получило обращение общественников. Официального решения об отмене выступления пока нет.