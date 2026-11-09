Киркорову припомнили тельняшку: Ветераны ВДВ требуют отменить его концерт в Ярославле
Десантники потребовали отменить концерт Киркорова в Ярославле за тельняшку
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Представители семи общественных организаций Ярославской области потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 27 ноября. Они направили открытое обращение губернатору Михаилу Евраеву, обвинив певца в неуважительном отношении к символике Воздушно-десантных войск. Открытое письмо опубликовал руководитель местного отделения «Союза десантников России» Андрей Палачев.
Поводом для недовольства стал эпизод, в котором Киркоров демонстративно разрывал тельняшку. Авторы письма считают подобное поведение оскорбительным для военнослужащих, ветеранов и семей погибших бойцов.
«Выражаем особое негодование в связи с публичными действиями Филиппа Киркорова, а именно эпизодом, где он демонстративно разрывал тельняшку», — говорится в обращении.
Общественники подчеркнули, что тельняшка и голубой берет имеют особое значение для десантников. Подписанты также напомнили о восьми погибших участниках ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» имени Леонида Палачёва. Инициатором обращения выступил руководитель местного отделения «Союза десантников России» Андрей Палачёв. К нему присоединились представители «Боевого братства», «Фронтового братства», областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения «Поискового движения России».
Концерт Киркорова должен пройти 27 ноября на площадке «Арена-2000. Локомотив». По информации СМИ, региональное правительство получило обращение общественников. Официального решения об отмене выступления пока нет.
Киркоров оскандалился ещё в 2020 году — он выложил ролик, в котором появился в голубом берете и тельняшке, изображая десантника. В самом конце видео он эту тельняшку разорвал прямо на себе. Бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов потребовал от певца извинений. Позднее сам Кирковоров объяснял, что лишь исполнял актёрскую роль и не собирался высмеивать ВДВ.